Süper Lig'de 36. hafta maçında lider Beşiktaş zorlu Sivasspor deplasmanına gidiyor. Son haftalarda puan kaybı yaşayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri zorlu deplasmanda kazanarak puan kaybı yaşamak istemiyor. Son haftaların flaş takımı Sivasspor ise Beşiktaş karşısında kazanarak yakaladığı seriyi sürdürmek istiyor. Beşiktaş'ta uzun bir sakatlık döneminin ardından Vincent Aboubakar maçın kadrosuna dahil edildi.

Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde oynadığı son 5 maçta istikrarsız bir performans sergileyen ve MKE Ankaragücü karşısında son dakikada galibiyeti kaçıran Beşiktaş 71 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Zirve yarışında sarı-lacivertlilerin maç oynamadan bay geçeceği haftada puan farkını 5'e yükseltmenin hesaplarını yapan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ın da 6 puan önünde yer alıyor.

Ligde son mağlubiyetini Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybederek yaşayan ev sahibi Sivasspor ise 12 haftadır yenilgi yaşamıyor. Bu süreçte 7 galibiyet, 5 beraberlik alan Sivasspor topladığı 50 puanla sıralamanın 8'inci basamağında bulunuyor.

Aboubakar'ın oynaması bekleniyor

Siyah-beyazlıların gol yollarındaki en önemli oyuncusu Vincent Aboubakar'ın yarınki karşılaşmada forma giymesi planlanıyor. Kamerun Milli Takımı'ndan sakat döndüğü için Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında görev yapamayan golcü oyuncu, Sivasspor maçı öncesi antrenmanlara katıldı ve maç kafilesine dahil edildi.

Aboubakar'ın yokluğunda siyah-beyazlılar, 1 yenilgi, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic'in yanı sıra MKE Ankaragücü maçında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Oğuzhan Özyakup karşılaşmada forma giyemeyecek.

6 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Welinton Souza yarınki mücadelede kart görmeleri halinde 37. haftada oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.