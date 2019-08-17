Şenol Güneş ile tamamladığı 4 sezonun ardından deneyimli teknik adamla yollarını ayıran Beşiktaş, sezon başında anlaştığı yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilk resmi maçına çıkacak. Siyah-Beyazlılar sezonun ilk maçında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş önemli eksiklerle gittiği deplasmandan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Sivasspor ise taraftarı önünde galibiyet peşinde olacak.

Sivasspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

4 Eylül Stadı'nda bu akşam saat 21:45'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sivasspor - Beşiktaş 11'ler...

Sivasspor : Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Ziya, Hakan, Mert Hakan, Isaac, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare

Beşiktaş: Utku, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Dorukhan, Medel, Boyd, Ljajic, Quaresma, Güven Yalçın

Beşiktaş'ta eksikler can sıkıyor

Hazırlık döneminde üst üste sakatlar veren Beşiktaş, ligin ilk maçına eksik kadrosu ile çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan ve dün yapılan antrenmana katılmayan Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Enzo Roco ve Dorukhan Toköz, maçta forma giyemeyecek.

Geçen sezonun son maçında kırmızı kart gören Jeremain Lens de Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakacak.



