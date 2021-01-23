Sivasspor beraberliğe abone oldu

Ligde 4. haftayı bay geçen Sivas temsilcisi, geride kalan haftalarda Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'la 2-2, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe'yle 1-1, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor'la da golsüz berabere kaldı.

Sivas temsilcisi 20. haftası geride kalan ligde 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 9 beraberlikle 24 puan toplayıp, 12. sırada yer aldı.

Bu periyotta 21 kez rakip fileleri sarsan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

Ligin en çok beraberlik alan takımı

Ligin en çok beraberlik alan takımı konumundaki Sivasspor'u, 7'şer eşitlikle Gaziantep FK, Göztepe ve Antalyaspor takip etti.

Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor ve Rizespor'un 6'şar beraberlik yaşadığı ligde, Başakşehir, Denizlispor ve Erzurumspor ise 5'er kez rakipleriyle yenişemedi.

Sahadan 2 kez eşitlikle ayrılan lider Beşiktaş ise ligin en az berabere kalan takımı olarak dikkati çekti.

Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2005-2006 sezonunun 19. haftasında da 9 kez sahadan eşitlikle ayrılan Sivasspor, 19. haftalar baz alındığında tarihinde en çok beraberlik elde ettiği ikinci sezonunu yaşadı.

AA