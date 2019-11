Sivasspor başarılı performansıyla taraftarını heyecanlandırdı

Süper Lig’de 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında ilk yarıları lider kapatan ve son haftalara kadar şampiyonluk yarışında olan kırmızı-beyazlılar, bu sezonki performansıyla eski başarılı sezonlarının sinyalini verdi.

Tarihinde ilk kez 2005-2006 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden ve 10 sezon aradan sonra yeniden liderlik koltuğuna oturan kırmızı-beyazlılar, son haftalardaki başarısıyla adından sıkça söz ettirdi. Sivasspor’un başarılı performansı, taraftarını da heyecanlandırdı.

Memleketinin takımı Sivasspor’da sezon başında göreve başlayan Türk futbolunun efsane isimlerinden Rıza Çalımbay ile öğrencileri, elde ettikleri başarılarıyla taraftarın gönlünde adeta taht kurdu.

Geride kalan 12 haftalık periyotta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 24 puan toplayarak puan cetvelinde 1. sırada yer alan Sivasspor, başarılı performansıyla spor kamuoyunun dikkatini çekti.

Süper Lig’de son 11 sezonundaki en iyi performansı

Ligde İstikbal Mobilya Kayserispor’u 4-1 yenerek liderliğini sürdüren Sivasspor, 12. haftalar itibarıyla Süper Lig’de mücadele ettiği son 11 sezonun en başarılı performansını sergiledi. İlk 12 hafta itibarıyla 2008-2009 sezonunda 22 puan, 2009-2010’da 7 puan, 2010-2011’de 7 puan, 2011-2012’de 15 puan, 2012-2013’te 16 puan, 2013-2014’te 22 puan, 2014-2015’te 10 puan, 2015-2016’da 9 puan, 2017-2018’de 19 puan ve 2018-2019’da 14 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon aynı periyotta 24 puana ulaştı. Sivasspor, 2007-2008 sezonunda 12 haftada 28 puan toplamıştı.

Sivas temsilcisi, 2016-2017 sezonunda ise TFF 1. Lig’de mücadele etmişti.

Taraftar umutlu

Çılgınlar 58 Taraftar Grubu Lideri Sadettin Şanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı ekibin 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında şampiyonluğu kıl payı kaçırdığını anımsattı.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve teknik direktör Rıza Çalımbay’ın bu sezon güzel bir hava oluşturduğunu belirten Şanlı, "Sivasspor, bu sezon Allah’ın izniyle eski günlerini aratmayacak. İleriye dönük bir kadro kurulduğuna eminiz, Rıza hocamız planlı bir çalışma içerisinde." dedi. Taraftar grubu olarak gerek deplasmanda gerekse iç sahada ellerinden gelen tüm fedakarlığı yaptıklarını dile getiren Şanlı, "Şehrin artık şampiyonluk havasına girmesi lazım. Takımımız Avrupa kupalarına katılmak için büyük mücadele veriyor. Şu anda ligde lideriz, bütün Sivas halkı takımımıza sahip çıksın." diye konuştu.

"Şampiyon, neden Anadolu’nun sessiz çığlığı Sivasspor’umuz olmasın"

Taraftarların omuz omuza vermesi gerektiğini vurgulayan Şanlı, şunları kaydetti:

"Bu takımın gerçek sahibi taraftarlardır. Sivasspor takımı yalnız değildir, şehrin takımına sahip çıkması lazım. ’Avrupa kupaları’ diyoruz ama bu havayla belki de şampiyon bile olabiliriz. 2019-2020 sezonunun şampiyonu neden Anadolu’nun her zamanki sessiz çığlığı Sivasspor’umuz olmasın. Biz biraz erken diyorduk ama artık bunun zamanı geldi, şehrin bir an önce havaya girmesi lazım. Gittiğimiz her yerde ’lidere selam dur’ diyoruz, Sivasspor’umuza her zaman destek çıkıyoruz. Bütün şehrin bir olup takımımıza destek olma zamanı geldi ve geçiyor bile. Bir tane Sivasspor var, başka Sivasspor yok. Şehrin bir marka değeri var ve buna hep beraber sahip çıkmalıyız."

Taraftarlardan Ali Çelikdağ da Sivasspor’un bu sezon iyi bir hava yakaladığını söyleyerek, sezon sonunda şampiyonluğu göğüsleyen takım olmak istediklerini söyledi. Çelikdağ, taraftarlardan stadyumu doldurmalarını isteyerek, "Sivasspor artık daha ne yapsın. Bizler takımımızı yalnız bırakmadık, elimizden geldiği kadar her zaman takımımızın peşindeyiz. İnşallah Sivasspor bu sezon bunu başaracak. Şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyon olamasak da Avrupa’ya gitmek istiyoruz. İnşallah bunu başarırız." ifadelerini kullandı.

