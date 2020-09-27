Süper Lig 'de 3. hafta maçında Sivasspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Sivasspor ligin ilk 2 haftasında 3 puan toplarken, Başkent temsilcisi de ligin ilk haftasında Erzurumspor'a mağlup oldu. Ligin ikinci haftasında BAY geçen Ankaragücü, deplasmanından puan ya da puanlar alarak dönmeyi hedefliyor.

Sivasspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

18. kez karşı karşıya gelecekler

Süper Lig’in 3. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile MKE Ankaragücü, birbirlerine 18. kez rakip olacak. Sivasspor ve Ankaragücü, Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak olan maçla birlikte 18. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 17 maçta Sivas temsilcisi 11 defa galip gelirken, Ankaragücü ise rakibini 1 kez yendi. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda kırmızı-beyazlılar 40 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

İki ekip daha önce Sivas’ta 8 defa oynadı. Bu müsabakalarda Sivasspor 6 kez sevinen taraf olurken, 2 müsabaka da beraberlikle sona erdi. Sivasspor ile Ankaragücü arasında en farklı skorun yaşandığı maç ise 2006-2007 sezonunda oynanan Sivasspor’un Ankaragücü’nü 4-1 yendiği karşılaşma oldu.

Sivasspor'da tek eksik Aaron

Sivasspor'da Ankaragücü mücadelesi öncesi 1 eksik oyuncu bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Ankara temsilcisi karşısında görev yapamayacak. Sivasspor’un deneyimli forveti Mustapha Yatabare, ligde forma giydiği son iki MKE Ankaragücü maçında birer gol kaydetti.

Çalımbay’ın Çapa karnesi

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile Fuat Çapa’nın çalıştırdığı takımların Süper Lig’de oynadığı 7 maçta 6 beraberlik çıkarken, diğer karşılaşmayı ise Çalımbay’ın ekibi kazandı. Ankaragücü’ne rakip olduğu son 5 lig maçını kazanan deneyimli teknik adam, rakibiyle daha önce oynadığı 12 mücadeleden 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet çıkardı.



