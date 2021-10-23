Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Sivasspor , antrenmanın ardından kulüp tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Adana Demirspor, yarın saat 16.00’da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.