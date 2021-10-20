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Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

20 Ekim 2021, Çarşamba 14:41 Son Güncelleme:
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Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 2 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra çabukluk çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise savunma ve hücum ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel takımdan ayrı koşu yaptı.

Sivasspor , yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Adana Demirspor, 24 Ekim Pazar günü saat 16.00’da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.

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