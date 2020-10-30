Sivasspor 5 dakikada kâbus gördü!

Nijeryalı oyuncu, Villarreal deplasmanından sonra dün geceyi de boş geçmedi ve Max Gradel'in pasında Kırmızı-Beyazlılar'ı üstünlüğe taşıdı. Temsilcimizin farkı açmasını beklerken her şey tersine döndü. Samba Camara, Golasa'yı düşürüp hem penaltı yaptırdı hem de kırmızı kart gördü. 69'da Dan Biton penaltıyı gole çevirdi, skoru dengeledi.

Ülke puanı da gitti

Santrayla birlikte rakip kaleye yüklenen Kırmızı-Beyazlılar gole çok yaklaştı, Yatabare'nin vuruşunda top yan direkten oyuna döndü. Bir kişi fazla oynayan İsrail ekibi 74'te Dor Peretz ile bir gol daha buldu ve güzel başlayan geceyi kabusa çevirdi. İkinci maçından da mağlup ayrılan Rıza Çalımbay'ın ekibi üst üste oynayacağı Karabağ maçlarını beklemeye geçti. Hesapta olmayan mağlubiyet UEFA ülke sıralamasında da 12.'lik için çekiştiğimiz İskoçya'nın arayı daha da açmasını beraberinde getirdi.