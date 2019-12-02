Sivasspor 4 milyon Euro kazandı! Maliyet az, kazanç çok..

Sivasspor, Süper Lig'de 13.hafta tamamlanırken 27 puanla lider konumda yer alıyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki takım 8 galibiyet 3 beraberlik ilke şimdiden 4 milyon Euro performans geliri almaya hak kazandı. Sezon başında neredeyse bonservis bedeli ödenmeden kurulan düşük bütçeli Sivasspor takımı, hem oyuncuların üstün performansı hem de teknik ekibinin başarısı ile adeta rakiplerine ders veririr nitelikte

Maliyet az, kazanç çok

Sivasspor'un 2019-20 sezonu futbolcu maaş bütçesi 13 milyon Euro civarında ve takımın en çok maaş alan oyuncusu 1.2 milyon Euro ile Arouna Kone oldu. Sivasspor'u taşıyan ve transferin gözdesi isimlerden Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan gibi oyuncuların maaş toplamı 600 ila 700 bin Euro civarında. Sivasspor maaş bütçesinin neredeyse 4 katı bütçesi bulunan Galatasaray'ın 7 puan önünde yer alıyor. Galatasaray'ın bu sezonki maaş bütçesi 52,7 milyon Euro civarında.

Süper Lig'de performans gelirleri

Süper Lig'de bu sezon her galibiyet için 2,7 milyon TL ve her beraberlik için 1,4 milyon TL performans geliri ödeniyor. Sivasspor 8 galibiyet ve 3 beraberlik ile 25,8 milyon TL güncel kur ile yaklaşık 4,1 milyon Euro gelir elde etti. Maaş bütçesinin neredeyse 3'te 1'ini şimdiden çıkaran Sivasspor'un oyuncularının transferde gözde isimler konumuna geldi.

Sivasspor 25,2 milyon TL

Fenerbahçe 21,8 milyon TL

Beşiktaş 20,4 milyon TL

Galatasaray 20,5 milyon TL