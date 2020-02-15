Sivasspor 4 eksikle Trabzon’a gitti

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’de yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maç için Trabzon’a gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre ligin 22. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, öğlen kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 21 kişilik kafileyle hava yoluyla Trabzon’a giderek kamp yapacağı otele yerleşti. Kırmızı-beyazlı kafilede, sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Arouna Kone ve Barış Yardımcı ile sol el parmağından ameliyat edilen Petar Skuletic yer almadı.