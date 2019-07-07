Sivas Valiliği tarafından Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında dün başlayan "100'üncü Yıl Sivas Süper Enduro Festivali" bugün de yarı final ve final yarışlarıyla devam etti. Atış Poligonu'nda yapılan parkurda sporcular birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Yarı final yarışlarının ardından 12 sporcu finale kaldı. Final yarışlarında sporcular 3 etap üzerinden parkuru en kısa sürede bitirmek için engelleri motorlarıyla aşarak mücadele ederken, vatandaşlar da yarışları ilgiyle izledi. Parkuru en kısa sürede bitiren Mustafa Ölçme birinci olurken kardeşi Kadir Ölçme ikinci, Emirhan Korkmaz ise üçüncü oldu.

Festivalde dereceye girenlere kupalarını Sivas Valisi Salih Ayhan verdi. Festivalde keyifli anlar yaşadıklarını belirten Sivas Valisi Salih Ayhan, "Sivas olarak güzel etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Kongremizin 100'üncü yılına heyecan katıldı. İlk defa bende böyle bir spor dalıyla tanışmış oldum. İnşallah bundan sonra bu yarışları daha da geliştireceğiz" dedi.

Hüsnü Ümit AVCI - Uğur YİĞİT / SİVAS (DHA)