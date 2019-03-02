Sivas Belediyespor: 1 - Tokatspor: 1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 24'üncü hafta maçında Sivas Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Tokatspor ile 1-1 berabere kaldı.

61'inci dakikada hızlı gelişen Sivas Belediyespor atağında Ömer Faruk ceza sahası içerisindeki Mustafa'yı gördü. Mustafa'nın kaleye gönderdiği top kaleciden sekerek tekrar önünde kaldı. Araya giren defans topu uzaklaştırdı.

65'inci dakikada Güray'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda top Ali Aydın'ın önünde kaldı. Ali'nin çektiği sert şutu defans kale çizgisinden çıkardı.

68'inci dakikada Sivas Belediyespor ceza sahası dışında topla buluşan Ahmet Arı'nın çektiği şut direkten dönerek kalecide kaldı.

83'üncü dakikada Ahmet Arı'nın orta sahadan attığı ara pasa hareketlenen Fırat Kaya topu sürerek ceza sahasına kadar girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Fırat düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü attı: 0-1.

87'nci dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Sivas Belediyespor'da topun başına geçen Ali Aydın'ın direkt kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Stat: Muhsin Yazıcıoğlu

Hakemler: İlker Yasin Avcı xxx, Mehmet Vargün xxx, Şenol Bektaş xxx

Sivas Belediyespor: Ahmet Üçgün xx, Murat xx, Serkay xx, Güray xx (Emre dk. 80 ?), Serkan Yavuz xx, Alperen xx (Gökhan dk. 73 x), Ali xx, Kerem xx, Alpay xx (Eray dk. 66 x), Mustafa xx, Ömer Faruk xx

Teknik Sorumlu: Şenol Kürkçüoğlu

Tokatspor: Akın xx, Emrah xx, Azat xx, Onur xx, Noyan xx, Ömer Kandemir xx, Ömer Alp Kulga xx, Anıl xx, Berat xx (Muhammet dk. 58 xx), Doğan xx (Fırat dk. 67 xx), Ahmet xx (Enes dk. 86 ?)

Teknik Sorumlu: Hasan Akçaylı

Goller: Ali (dk. 87) (Sivas Belediyespor), Fırat (dk. 83) (Tokatspor)

Sarı kartlar: Gökhan (Sivas Belediyespor), Ahmet, Ömer Kandemir, Ömer Alp Kulga (Tokatspor)