Sisal Şans’ta CEO Selim Ergün oldu

İtalyan Sisal S.p.A. ile Demirören Holding iştiraki Şans A.Ş. katılımıyla oluşan Türkiye’de yerleşik Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yat. A.Ş. yönetim kadrosuna Selim Ergün katıldı. Geçen yılın kasım ayında kurum bünyesinde COO olarak görev almaya başlayan Ergün, kurumda CEO olarak atandı.

Selim Ergün, Unilever Türkiye’de başladığı kariyerine (Algida, Lever, DiverseyLever), daha sonra JohnsonDiversey ve GoodYear’ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi icra kurullarında devam etti. 16 sene, bu çok uluslu şirketlerin gelişmekte olan pazarlarında büyüme ve gelişmiş pazarlarında yeniden yapılanma odaklı, operasyonlar yönetti, geliştirdi ve dönüştürdü. 8 sene Kale Grubu’nun çeşitli şirketlerinin icra ve yönetim kurullarında görev aldı. Selim Ergün, Sisal Şans’ta göreve başlamadan önce, Milli Muharip Uçağı (TF-X) için yeni nesil jet motoru geliştirip üretmek üzere açılan ihale kapsamında Kale Grubu’nda Rolls-Royce P.L.C. ile ortaklaşa yürütülen programın liderliğini yapıyordu.