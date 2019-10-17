İspanya'nın Barcelona kentinde 13 Ekim'de başlayan Costa Brava Futbol Turnuvası'na katılan UYAFA Şırnak Takımı, grup maçlarında Polonya'yı 3-0, Fransa'yı 2-0, Danimarka'nın 2 takımından birini 3-0 diğerini de 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Şırnak UYAFA Takımı, son grup maçında da yine Danimarka takımını 4-3 mağlup etti. Gruptaki maçlarında 5'te 5 yapan Şırnak UYAFA takımı, finale yükseldi. Takım, finalde Polonya takımı ile karşı karşıya geldi. Şırnaklı genç futbol yetenekleri, normal süresi 1-1 biten final maçında Polonya'ya penaltılar da 4-2 yenilerek Uluslararası Costa Brava Turnuvası'nda ikinci oldu.

ŞIRNAK UYAFA TAKIMI'NDAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK

Öte yandan Şırnaklı genç futbolcular, kupa töreninde Türk bayrağını açarak, verdikleri asker selamıyla 'Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti. Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA) Şırnak Takımı, geçen yıl düzenlenen ve 11 ülkeden yaklaşık 200 takımın katıldığı Costa Brava Turnuvası'nda 13 yaş altı kategorisinde şampiyonluğa ulaşmıştı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN ŞIRNAK UYAFA TAKIMI'NA TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak UYAFA Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda gösterdikleri yüksek performansla turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Şırnaklı kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Genç yaşta almış olduğunuz bu başarılar bizleri gururlandırdı. Sizlerin her zaman yanındayız. Ülkemizi başarıyla temsil ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Elde edilen başarıda emeği geçen herkesi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum."



