Daha önce gerçekleşen iki etkinlikte 40’a yakın kurumdan 400’ün üzerinde katılımcıyı ağırlayan GGCorp, 2020 organizasyonunu tamamen online olarak Türkiye’nin tüm şehirlerinden şirketlerin katılımıyla gerçekleştirecek.

En popüler 10 oyunda yapılacak turnuvalarda şirketler arası rekabet en eğlenceli haliyle dijital ekranlarda kendine yer bulacak. Oyun severlerin vazgeçilmezi olan Age of Empires II, CS:GO gibi efsane oyunların yanında Dota 2, League of Legends, VALORANT ve PUBG gibi en gözde oyunlar üzerinden turnuvalar düzenlenecek. Mobil oyuncuları da unutmayan GGCorp’ta Clash Royale, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile’da da şirket çalışanları kıyasıya bir rekabete girecek.

Takımlarını desteklemek isteyen şirketler ve çalışanlar ise GGCorp’u Twitch ve Facebook’tan takip etme imkanı bulacak. Türkiye’nin en büyük kurumları arasındaki tatlı rekabet, Onedio.com’unun canlı yayınlarıyla izlenebilecek ve binlerce oyun severe ulaşacak.

Sosyal sorumluluk tarafında da çalışmalarını sürdüren GGCorp, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile birlikteliğini 2020’de de devam ettiriyor. “Gamers Gonna Save the World” mottosuyla yola çıkan GGCorp’ta kurulacak her takım, Toplum Gönüllüsü gençlerin sosyal ve çevresel sorunlara çözüm üreten projelerine destek anlamına geliyor.

GGCorp’ta şimdiye kadar Arçelik, BriSA, Denizbank, Getir, Hepsiburada, Netaş, P&G, Sanofi, Softtech, Unilever gibi çok sayıda dev şirket kozlarını paylaştı. GGCorp 2020 ile ilgili tüm bilgilere https://ggcorp.games adresinden ulaşabilirsiniz.