Sivas'ta Macaristan'a 1-0 kaybeden A Milli Takımımız, Rajko Mitic Stadyumu'nda Sırbistan ile kozlarını paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade Misli.com'da!

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Rusya'ya 3-1 kaybeden Sırbistan, bu ligin bir önceki versiyonunda C4'ü lider bitirip 30-32 gün sonra önce Norveç'le, ardından da kasım ayı içerisinde "İskoçya - İsrail" galibiyle Euro 2020'ye gitmek için çarpışacak. TD Ljubisa Tumbakovic, Norveç maçının önemi farkında ve "Önümüzdeki bir ayın daha güzel geçmesi için Türkiye karşısında elimizden geleni yapıp iyi bir sonuç almaya çalışacağız. Çünkü alınacak olumlu bir sonuç, Norveç maçı öncesi bizi pozitif bir şekilde etkileyecektir." dedi. Kadroda Beşiktaş'tan tanıdığımız Adem Ljajic var ve Ljajic, Rusya maçında kenardan gelip katkı vermişti. En önemli gol silahları Aleksandar Mitrovic olsa da genç yetenek Dusan Vlahovic'i göz ardı etmemek lazım. Aleksandar Kolarov, Dusan Tadic gibi tecrübeli isimlerle birlikte Sergej Milinkovic-Savic gibi kilit açabilecek isimlere de sahipler.

Macaristan'a Dominik Szoboszlai'nin herkesin ağzını açık bırakacak golüyle kaybeden A Milli Takımımız'da TD Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında kadroda revizyon yapacağını söyledi. Macarlar'a karşı sağ bekte Mert Müldür, forvette Burak Yılmaz'ın yanında Ahmed Kutucu, orta sahanın defansif kurgusunda Kaan Ayhan ile başlamıştık. Mert Hakan Yandaş da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Sırplar'a karşı ise İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Ozan Tufan ve Mahmut Tekdemir gibi Euro 2020 yolunda bizi başarıya götüren, birbiriyle oynamaya alışık isimlere dönmemiz bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek!

- Sırbistan'ın son 8 resmi maçında 36 gol izledik. (19 gol yediler - 17 gol attılar)

- A Milli Takımımız son 3 maçının 2'sinde gol atamadı. Bu 3 maç öncesinde ise 10 maçlık gol atma serimiz vardı. (10 maç - 20 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Uluslar Ligi mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Sırbistan Kazanır" oldu! %40'lık kesim Ljubisa Tumbakovic'in öğrencilerinden galibiyet bekliyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI ALİ NACİ KÜÇÜK NE DİYOR?

A Millilerimiz, Macaristan karşısında etkisiz ve kötü bir futbol ortaya koydu! Oyunu 90 dakika domine eden taraf Macaristan olurken direkten dönen iki top, Uğurcan'ın iki kritik kurtarışı ve savunmada Merih-Çağlar ikilisinin cansiperane hamleleri olmasa sahadan farklı bir mağlubiyetle ayrılabilirdik. Orta sahada Şenol hocanın Mert Hakan, Emre, Ahmed Kutucu gibi milli takım kariyerinde tecrübe eksiği bulunan oyunculara da yer vermesi skorda etkili oldu. Bu kez Güneş'in, Yusuf Yazıcı, İrfancan, Okay gibi tecrübeli isimlerini ilk 11'de sahaya süreceği görüşündeyim. Orta saha hattının değişmesi ile daha üretken ve organize bir milli takım izleyeceğimiz kanaatindeyim. Sırbistan da gruptaki ilk maçında Rusya'ya 3-1 mağlup oldu. Rakibimizin son maçlarına baktığımızda gol bulmakta zorluk çekmeyen, ne olursa olsun kaybetse de skor üretmeyi başaran bir ekip. Galibiyet açısından Sırbistan'ı 3 puana yakın görsem de benim tercihim iki takımın da skor üreteceğinden yana yani KG var tercihi olacak.