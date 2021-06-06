Singleton ile Melih Mahmutoğlu’na para cezası

TBF Disiplin Kurulu, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında aralarında gerginlik yaşanan Anadolu Efes oyuncusu Christopher Singleton ile Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu’na para cezası verdi.

TBF’den yapılan açıklamada, disiplin kurulunun, karşılaşmada yaşadıkları gerginlik sonucunda diskalifiye edilen iki oyuncuya da 20’şer bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Karşılaşmada diskalifiye edilen Fenerbahçe Beko’nun oyuncuları Alex Perez, Ahmet Düverioğlu ve Yiğit Onan ile görevlileri Cenk Renda, Radovan Trifunovic, İlker Belgutay ve Ahmet Kulduk’a ihtar cezası veren kurulun, Anadolu Efes’e 7 bin 500 lira para cezası uyguladığı da aktarıldı.

AA