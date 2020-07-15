Sarı-Lacivertliler, Sinan Gümüş’ün bonservisini elinde bulunduran Genoa ile temasa geçti. Başarılı oyuncuyu transfer etmek için şartları soruldu. Ancak İtalyan ekibinin, “Transfer önceliği, Sinan’ın kiralık oynadığı Antalyaspor’da. Eğer onlarla anlaşma sağlanamazsa, sizinle görüşürüz” yanıtı geldi. Fenerbahçe şimdi 26 yaşındaki hücum oyuncusuyla el sıkışıp avantajlı konuma geçmek istiyor.