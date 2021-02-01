Sinan Engin Türk futbolunun yetiştirmiş olduğu yetenekli futbolculardan birisidir. Sinan Engin kariyerinde pek çok farklı takımda forma giymiş ve pek çok gol atmayı başarmış bir futbolcudur. Özellikle Beşiktaş kariyeri ile bilinen Sinan Engin, günümüzde futbol yorumculuğu yapmaktadır. Peki, Sinan Engin nerelidir? Sinan Engin kaç yaşındadır? Sinan Engin takımda takımlarda oynamıştır? İşte Sinan Engin ile ilgili tüm detaylı bilgiler. Sinan Engin futbol kariyerinde sol açık mevkinde forma giymiş bir futbolcudur. Şuan ise televizyon kanallarında futbol yorumculuğu yapmaktadır. Sinan Engin futbolculuk kariyerinden sonra teknik direktörlük kariyerine devam etmiştir. Ayrıca sinema sektöründe de boy göstermektedir.

Sinan Engin nereli?

Sinan Engin Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Sinan Engin İstanbulludur.

Sinan Engin kaç yaşında?

Sinan Engin 1964 yılında doğmuştur. Şuan ise 56 yaşındadır.

Sinan Engin hangi takımlarda oynadı?

Sinan Engin ilk kez futbol hayatına Beşiktaş alt yapısında başlamıştır. Beşiktaş Özkaynak takımında futbol kariyerine başlayan Sinan Engin kısa süre içerisinde profesyonel kariyerine geçiş yapmıştır. Sinan Engin'in futbolculuk kariyeri şu şekildedir;

- Beşiktaş (1982 - 1989)

- Kuşadasıspor (1988 - 1989) - Kiralık

- Adana Demirspor (1989 - 1990)

- MKE Ankaragücü ( 1990 - 1993)

- Sarıyer (1993 - 1994)

Sinan Engin futbolu ne zaman bıraktı?

Sinan Engin kariyerini 1994 yılında noktalamıştır. 2021'de herhangi bir futbol takımında oynamamaktadır.

Sinan Engin'in hayatı

Sinan Engin ilk olarak Beşiktaş alt yapısı ile futbol kariyerine başlamıştır. Futbol kariyerine alt yapıda başladığı sene 1974 yılı idi. 1974 yılında başarılı bir alt yapı kariyeri geçirdi. Beşiktaş Özkaynakta forma terleten Sinan Engin yaklaşık olarak 8 sene alt yapıda forma giymiştir. 1982 yılında ise ilk kez profesyonel futbol kariyerine başladı. 1982 yılında ilk kez Antalyaspor - Beşiktaş karşılaşmasında forma giydi. Beşiktaş bu maçı 6-0 kazanmıştı. Sinan Engin Beşiktaş kariyerinde toplam 99 maçta forma giymiştir. Bu maçlarda toplam 11 gol atmıştır.

Sinan Engin'in Türkiye liginde ki ilk golü ise 1985 - 1986 sezonunda ki maçta gelmiştir. Ayrıca bu sezonda Sinan Engin Beşiktaş kariyerinde ve kendi kariyerinde ilk şampiyonluğunu yaşamıştır. Ayrıca 1985 - 1986 sezonunda Sinan Engin'in forma giydiği Beşiktaş takımı Donanma kupası ve Cumhurbaşkanlığı kupasını da kazanmış oldu. Sinan Engin 1988 yılında Kuşadasıspor'a kiralandı. Kuşadasıspor kariyerine başlayan Sinan Engin kiralık olarak forma giydiği bu takımda toplam 13 karşılaşmaya çıktı. 13 karşılaşmada toplam 6 gol atmayı başardı.

1989 yılında Adana Demirspora kiralanan Sinan Engin bu takımda da 11 karşılaşmada forma giydi. 11 karşılaşmada toplam 4 gol attı. Sinan Engin'in en gollü kariyeri Ankaragücü kariyeridir. Ankaragücü’ne 1990 ve 1993 yılları arası forma giymiştir. Bu yıllar arasında toplam 69 karşılaşmaya çıkan Sinan Engin bu maçlarda 24 gol kaydetmeyi başarmıştır.

Sinan Engin'in teknik direktörlük kariyeri

Futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik direktör olarak kariyerine devam etti. Sinan Engin teknik direktörlük kariyerinde birçok farklı takımı çalışmıştır. İşte Sinan Engin'in teknik direktörlük kariyeri;

- Kuşadasıspor (1998 - 1999)

- Boluspor (1999 - 2000)

- Ankaraspor (2000)

- Beşiktaş (2001 - 2004)

Sinan Engin Beşiktaş'ta hem teknik direktörlük hem de genel menajerlik yapmıştır. Beşiktaş kariyeri boyunca hem futbolcu olarak hem de teknik direktör olarak hayatına devam etmiştir. Beşiktaş 100. yılında şampiyon olduğunda Sinan Engin bu şampiyonluğun en önemli kişileri arasına girmiş oldu. 2004 yılında ise bir takım sebeplerden ötürü Beşiktaş'tan ayrıldı.