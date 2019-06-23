Sinan Bolat’a Kartal kancası

Son 2 sezondur Belçika’da Antwerp forması giyen ve burada ortaya koyduğu futbolla yeniden milli takıma kadar yükselme başarısı gösteren Sinan Bolat hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

23 Haziran 2019, Pazar 06:00
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Sinan Bolat’a Kartal kancası

Son 2 sezondur Belçika’da Antwerp forması giyen ve burada ortaya koyduğu futbolla yeniden milli takıma kadar yükselme başarısı gösteren Sinan Bolat hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Belçika basınının önde gelen gazetelerinden Het Nieuwsblad’un haberine göre Siyah-Beyazlılar’ın 30 yaşındaki file bekçisi için harekete geçtiği yazıldı. Ayrıca Beşiktaş’ın, 30 yaşındaki kaleciyi istemesindeki en büyük sebeplerinden biri olarak Loris Karius’un bir alternatifinin olmaması gerekçe olarak gösterildi.

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