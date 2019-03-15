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Simon Yates, kariyerinin ilk zamana karşı etabını Paris Nice'te kazandı!

Paris - Nice Turu'nda zaman karşı koşulan Barbentane - Barbentane etabını kazanan Simon Yates, bununla birlikte kariyerindeki ilk zamana karşı etap galibiyetini de elde etmiş oldu.

15 Mart 2019, Cuma 07:05
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Simon Yates, kariyerinin ilk zamana karşı etabını Paris Nice'te kazandı!

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

77. Paris Nice Turu'nun 5. gününde, bisikletçiler bireysel olarak zamana karşı yarıştı. Mitchelton-Scott takımının Vuelta şampiyonu yıldızı Simon Yates, 25 km'lik Barbentane › Barbentane etabını, 149 sporcu arasında en hızlı bitiren isim oldu. Parkuru 30 dakika 26 saniyede tamamlayan Britanyalı sporcu, aynı zamanda kariyerinin ilk zamana karşı etap galibiyetini elde etti. Katusha - Alpecin'den Nils Politt, 7 saniye farkla 2'nci, Sky'dan Michał Kwiatkowski ise 11 saniye farkla üçüncü oldu.

Barbentane - Barbentane etabının en hızlı 10 ismi:

1   Yates Simon            Mitchelton-Scott      30:26

2   Politt Nils            Team Katusha - Alpecin   0:07

3   Kwiatkowski Michał      Team Sky            0:11

4   van Garderen Tejay      EF Education First      0:15

5   Martínez Daniel Felipe   EF Education First      ,,

6   Bernal Egan            Team Sky            ,,

7   Craddock Lawson         EF Education First      ,,

8   Scully Tom            EF Education First      0:27

9   Soler Marc            Movistar Team         0:30

10   Sánchez Luis León      Astana Pro Team         ,,

Takımlarda yeni lider: EF Education First

Zamana karşı etabın en dikkat çeken takımı, EF Education First oldu. Amerikan ekibinin 4 sporcusu, etap sıralamasında ilk 8'e girerken, takım sıralamasında da en üste çıkmayı başardılar. EF Education First'ü 51 saniye farkla takip eden Sky da ikinci sıraya yerleşti.

Takımlar klasmanında ilk 5:

1   EF Education First   52:11:08

2   Team Sky         0:51

3   AG2R La Mondiale   3:14

4   Trek - Segafredo   3:28

5   Bahrain Merida    4:53

Mayolar bu kez değişmedi

Turun 5. etabında, ilk 4 günün aksine lider mayoların sahipleri değişmedi. Genel klasmanda 15 saniye farkla liderliğini sürdüren Sky sporcusu Michał Kwiatkowski sarı, ilk günden beri sprint mayosunu kimseye kaptırmayan Jumbo-Visma'lı Dylan Groenewegen yeşil, genç kategorisinde en yakın rakibine 2 dakika 8 saniye fark atan Sky bisikletçisi Egan Bernal beyaz ve son olarak tırmanış klasmanında zirvede yer alan Lotto Soudal'den Thomas De Gendt benekli mayoyu bugünkü etapta giymeye devam edecekler.

Genel klasmanda ilk 5:

1   Kwiatkowski Michał   Team Sky         17:23:04

2   Bernal Egan   Team Sky               0:15

3   Sánchez Luis León   Astana Pro Team      0:24

4   Kelderman Wilco   Team Sunweb         0:57

5   Jungels Bob   Deceuninck - Quick Step      ,,

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