Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan stoperlerden biri de Simon Falette’ti. 27 yaşındaki oyuncu, Frankfurt’ta beklediği kadar forma giyemediği için ayrılık kararı aldı. Sarı-Lacivertliler’in durumunu sorduğu Falette için Köln’ün harekete geçtiği belirtildi.

Alman basınında çıkan haberlere görev Kırmızı-Beyazlılar, Gineli futbolcu ile anlaşma sağladı. Kulüplerin de el sıkışmasının an meselesi olduğu, Falette’in sezonun ikinci yarısında Köln forması giyeceği kaydedildi.

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