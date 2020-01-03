Simon Falette'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Son dakika haberi: Adı Fenerbahçe ile anılan stoperlerden birisi olan Frankfurt’un 27 yaşındaki oyuncusu Simon Falette'nin Köln ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

03 Ocak 2020, Cuma 06:38 Son Güncelleme:
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Simon Falette'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan stoperlerden biri de Simon Falette’ti. 27 yaşındaki oyuncu, Frankfurt’ta beklediği kadar forma giyemediği için ayrılık kararı aldı. Sarı-Lacivertliler’in durumunu sorduğu Falette için Köln’ün harekete geçtiği belirtildi.

Alman basınında çıkan haberlere görev Kırmızı-Beyazlılar, Gineli futbolcu ile anlaşma sağladı. Kulüplerin de el sıkışmasının an meselesi olduğu, Falette’in sezonun ikinci yarısında Köln forması giyeceği kaydedildi.

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