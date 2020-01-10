Simon Falette: En iyilerden birindeyim

Fenerbahçe’nin ocak ayındaki ilk transferi Simon Falette oldu. Gineli stoper, İstanbul’da imzayı attıktan hemen sonra Antalya’ya gitti ve takımın Belek Kampı’na katıldı. Falette, burada yeni arkadaşları ve teknik heyetle tanıştıktan sonra, ayağının tozuyla ilk idmanına çıktı. 27 yaşındaki futbolcu, sahada tek başına çalışma gerçekleştirdi. Falette, Fenerbahçe’ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Başarılı savunmacı, “Fenerbahçe, hem Türkiye’de hem de dünyadaki en iyi kulüpler arasında. Çok samimi bir şekilde karşılandım. Umarım tüm bunlar güzel şeylerin başlangıcı olur. Buranın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Hem Almanya’dan hem de dünyanın her yerinden çok iyi oyuncuların burada oynadığını biliyordum” dedi. Falette, çok sıkı çalışıp takıma katkı vereceğini söyledi.

Sadece maaşı ödenecek

Simon Falette’in sezon sonuna kadar kiralanmasının ardından transferin maliyeti de ortaya çıktı. Fenerbahçe, Frankfurt’a herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Sarı-Lacivertliler, Falette’in sezonun ikinci yarısındaki maaşını üstlenecek. Bu rakam yaklaşık 400 bin Euro. Frankfurt’ta forma şansı bulamayan 27 yaşındaki savunmacının ‘oynama açlığı’ bu transferin en önemli etkenlerinden biri oldu. Falette’in gelir gelmez, “Takımla idmanlara ne zaman çıkacağım?”, “Maçlar ne zaman başlayacak?” sorularını yönelttiği kaydedildi.

Fredi Bobic: Sadık, kusursuz...

Frankfurt, Falette’in transferini duyurduğu açıklamasında, “O her zaman soyunma odasındaki pozitif atmosferin kilit ismiydi” ifadelerini kullandı. Kulübün sportif direktörü Fredi Bobic ise veda mesajında, “Simon, geride kalan 2.5 sezonda oynasa da oynamasa da sadık biri oldu ve kusursuz davranışlar sergiledi. Böyle bir oyuncu ayrılmak istediğinde, engellememiz doğru olmazdı. İstanbul’da ona başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.