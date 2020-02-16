Simit diyetini devamlı uygulama süresi, bir haftadır. Bir haftadan sonra ise mide, eski beslenme programını uygulamalıdır. Simit diyetinde, şekerli ve gazlı yiyecekler yasak listesi içindedir. Diyeti uygularken gün içerisinde tüketilen suyun içine limon ve taze nane eklenerek detoks suyu içilmesi önerilmektedir. Diyette yer alan öğünlere pul biberi, kekik ve zerdeçal gibi baharatlar eklenerek, metabolizmanın çalışması desteklenir. Limonlu ve sirkeli salatalara öğünlerde yer verilir. Salatalara, yağ ilavesinde zeytinyağı tercih edilmelidir. Zeytinyağı ölçüsü bir kaşığı geçmemelidir.

Salatalara, ev yapımı doğal nar ekşileri de diyet süresince ölçülere dikkat etmek kaydı ile katılabilir.

Diyet boyunca yağlı etlerden uzak durulmalıdır. Izgara ya da haşlama et tüketilebilir. Bir başka yasaklı besin; bol nişasta ihtiva eden sebzelerdir. Patates ve mısır yenmemelidir. Tuzsuz yemek yiyemeyenler için tuz tercihinde Himalaya tuz uygun bir seçenek olacaktır. Tuzsuz tüketim ise ideal olandır. Simit diyeti yaparken tam tahıllı simitler diyet listesinde yer almalıdır. Bulunamazsa, klasik simitler de tüketilebilir. Sabahları güne başlarken ılık ve limonlu su içilmelidir.

Simit Diyeti ile Zayıflamak için Örnek Diyet Listesi

1.Gün

Sabah: Nane ve limonlu bir bardak su, yarım simit ve iki adet yumurta ile hazırlanan sebzeli omlet.

Öğlen: Bir tabak sebze yemeği

Ara öğün: Yarım simit, 1 bardak light ayran.

Akşam yemeği: 200 gram derisiz tavukgöğsü.

Ara öğün: rezene çayı (içine tarçın ve karanfil eklenebilir)

2.Gün

Sabah: Nane ve limonlu bir bardak su, iki adet üçgen peynir, yarım simit, domates ve salatalıkla yapılan salata.

Öğlen: bir tabak ıspanak yemeği.

Ara öğün: yarım simit, bir bardak light ayran.

Akşam yemeği: 200 gram ızgara balık, bir kase salata.

Ara öğün: tarçınlı ve karanfilli ıhlamur çayı.

3.Gün

Sabah: İki kuru eriği bir bardak suya akşamdan konularak bekletilir. Önce eriğin kendisi yenir, ardından suyu içilir. Yarım simit, bir kibrit kutusu peynir, maydanoz, domates, salatalıktan oluşan salata.

Öğle yemeği: Salata.

Ara öğün: Yarım simit, 1 bardak light ayran.

Akşam Yemeği: 150 gram ızgara et, ızgara biber, kabak, patlıcan

Ara öğün: limon dilimli rezene çayı

Simitin Besin Değerleri

Simitlerin besin içeriği değişebilir. Çünkü çeşitli bileşenlerden yapılan farklı türlerde simitler bulunmaktadır. En temel simitlerin içerisinde rafine buğday unu, tuz, su, maya bileşenleri yer alır. Bazı simitlerin içeriğinde baharatlar, otlar, şeker ve kurutulmuş meyveler bulunabilmektedir. Simit kalorilerinde, rafine ve karbonhidratlar açısından zengin olma eğilimindedir. Bu nedenle ölçüler önem kazanır.

Orta boy susamlı bir simit (110 gram) besin değerleri :

Kalori: 323, protein: 12,42 gram, lif: 5,4 gram, yağ: 8,04 gram, karbonhidrat: 51,25 gram'dır.

Bunlara ilaveten tiamin günlük ihtiyacın %33’ünü, manganez günlük ihtiyacın %71’ini, bakır günlük ihtiyacın %20'sini, çinko günlük ihtiyacın 'sini, demir günlük ihtiyacın %27’sini, kalsiyum günlük ihtiyacın %23’ünü karşılamaktadır.

Susamsız Simitin Besin Değerleri

Susamsız simidin 100 gramında, 263 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Adet (Orta) yani 100 gramlık miktarında susamsız simit 263 kalori bulunur.

Besin Değeri : Karbonhidrat 48,7 g. Günlük ihtiyacın ,2'sini karşılar.

Lif 3,5 g. Günlük ihtiyacın ,2'sini karşılar.

Protein 7,99 g. Günlük ihtiyacın ,9'unu karşılar.

A vitamini 4.0 IU. Günlük ihtiyacın % 0,1'ini karşılar.

Demir 1.7 mg. Günlük ihtiyacın % 9,7'sini karşılar.

Kalsiyum 50.0 mg. Günlük ihtiyacın % 5.0'ini karşılar.

Tahıllı Simit Besin Değerleri

100 gr Tahıllı Simidin Besin Değerleri

% 74.0 Karbonhidrat

% 10.0 Protein

.0 Yağ bulunmaktadır.

Kepekli Çekirdekli Simit Besin Değerleri

Kepekli çekirdekli simidin besin değerleri ağırlıklı olarak karbonhidrattan oluşur. 100 gr kepekli çekirdekli simit içerisinde %55 gr karbonhidrat, %7 protein, % 2.60 yağ bulunur.