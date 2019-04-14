Simav’da voleybol heyecanı

Türkiye Voleybol Federasyonu 2019 faaliyet programı kapsamında, “Yıldız Erkekler Voleybol Grup Müsabakaları”, Simav ilçe kapalı spor salonunda başladı. Müsabakaların ilk gününde Kütahya ilini temsil eden, Simav Kazcıoğlu Otomotiv Yıldız Erkek Voleybol takımı ile Manisa Turgutlu Belediye Spor Yıldız Erkek Voleybol takımı karşılaştı. Müsabakayı 3-2'lik setlerle Manisa Turgutlu Belediye Spor kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2019 faaliyet programı kapsamında, Kütahya’nın Simav ilçesinde 13-15 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan, “Yıldız Erkekler Voleybol Grup Müsabakaları”, Simav ilçe kapalı spor salonunda başladı. Voleybol Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi Ahmet Demir, yaptığı açıklamada, "2018–1019 sezonu yıldız erkekler grup müsabakalarını Simav’da gerçekleştiriyoruz. Bu grup müsabakalarına 4 il temsilcimiz katılacaktır. Ancak Bilecik ilimiz son anda katılmaktan vazgeçti, dolayısıyla 3 ilimizin iştirakiyle müsabakaları tamamlayacağız. İllerimizi temsilen Manisa’dan Turgutlu Belediye Spor, Eskişehir’den Odunpazarı Belediye Spor, Kütahya’yı temsilen de Kazcıoğlu Otomotiv Spor Kulübümüz iştirak edecek. Simav’da yapmamızın sebebi, Simav voleybolumuzun adeta mabeti, çok hazır ve istekli. Federasyonumuzdan da rica ettik, bizi kırmadılar. Yıldız erkekler müsabakalarını burada tamamlayacağız, katılan takımlarımıza ve gelen seyircilerimize iyi bir turnuva sunacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Simav Kazcıoğlu Otomotiv Sporcusu Nuri Can Balkaya, gruplardan birinci çıkarak final oynamak istediklerini ve takımıyla Simav halkına güvendiklerini söyledi. Kazcıoğlu Otomotiv Spor Kulübü voleybol Antrenörü Çetin Aysu ise "Simav’da voleybol adına, grup müsabakaları oynanıyor. Türkiye yarı finalleri oynanıyor. Biz Kazcıoğlu Spor Kulübü olarak iki yıldan bu yana yıldızlarda Türkiye şampiyonasına gidiyoruz, orada çok büyük takımlarla karşılaşıyoruz. Onların içine ismimizi yazdırdığımız için mutluyuz. Buradaki hedefimiz, çalışmalarımızın karşılığını almak. Çok çalıştık bundan dolayı iyi mücadele edip galip gelmek istiyoruz" dedi.

Turgutlu Belediye Spor Antrenörü Yener Baştürk müsabakalar öncesi "Simav Kazcıoğlu Spor, bizim kardeş takımımız. Sporcularımızla sürekli birlikteyiz. Simav’daki bu güzel turnuvaya emek harcayan arkadaşlarımızı da kutluyorum, teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı. Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz ise "2018–2019 spor faaliyetleri programında, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun yıldız erkekler kulüpler arası müsabakalarının birisi Kütahya’nın Simav ilçesinde yapılıyor. 3 gün boyunca bu organizasyon devam edecek. Organizasyonun düzenlenmesinde Kazcıoğlu Otomotiv Spor Kulübümüzün desteği sayesinde başarıyla yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

İHA