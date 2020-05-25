Sığır Kuyruğu Otu, Sıraca otugiller familyasına ait ot türüdür. Sarı renklerdeki çiçekleri olan bitkinin, ana merkezi Avrasya'dır. Sıcağı seven bu ot, insan sağlığını korumak maksadıyla yüzyıllardan beri tüketiliyor. Güçlü etkileri olan Sığır Kuyruğu Otu, alternatif tıpta sıklıkla önerilenler arasında.

Sığır kuyruğu otu nedir?

Latince, Verbascum olan Sığır Kuyruğu Otu, sıraca otugiller ailesinin üyesidir. Avrasya ve sıcak bölgelerde rastlanan bitkinin boyu, 60 santim ile 200 santim arasında değişebiliyor. Doğada bulunan bitkilerden farklı olan Sığır Kuyruğu Otu, sağladığı faydalarla en üst sıralarda bulunuyor.

Dünyanın hemen her yerinde bilinen bitki, ülkemizde 21. yüzyıldan sonraki dönemde tüketilmeye başlanmıştır. Etkileri hakkında araştırmalar devam eden Sığır Kuyruğu Otu, zaman içerisinde daha farklı kullanım alanlarına kavuştur.

Sığır kuyruğu otunun faydaları nelerdir?

Sığır Kuyruğu Otu hakkında en fazla merak edilen konuların başında, sağlığa olan faydalarının neler olduğudur. Sığır Kuyruğu Otu, sağlığa onlarca fayda sağladığından, uzmanlar tarafından dikkat değer görülüyor.

Solunum yollarına faydalıdır. Solunum yollarında iltihaplanmalara karşı etkilidir. Nefes darlığı, astım gibi solunum yolları rahatsızlığına fayda sağlayabilir. Kısacası bu bölgede yaşanabilecek problemlerin birçoğunda Sığır Kuyruğu Otu kullanılabiliyor.

Sığır Kuyruğu Otu, karaciğerle dosttur. Karaciğeri temizleme görevinin yanı sıra, karaciğer kanserine karşı engelleyicidir. Karaciğer yetmezliği sorununun ortaya çıkmasına izin vermeyen maddelere sahiptir.

Balgam sökücü etkisi vardır. Doğal balgam söktürücü olan Sığır Kuyruğu Otu, boğaz bölgesindeki enfeksiyonlara karşı yüksek etkilere sahiptir. Balgam söktürücü etkileri sayesinde on yıllardır tavsiye edilen bitkiler gurubunda bulunur.

İdrar söktürücü etkileri bulunur. Sığır Kuyruğu Otu, idrar bölgesinin daha sağlıklı çalışmasına destek olur. Mide ve bağırsakların düzenlenmesini sağlar.

Deri hastalıklarına karşı oldukça etkilidir. Sığır Kuyruğu Otunun en büyük özelliklerinden birisi, deri rahatsızlıklarına karşı etkili olmasıdır. Deri bölgesinde oluşan sivilce, akne, egzama gibi sorunlarda iyileştirici görevli olarak kullanılabilir.

Soğuk algınlığına karşı korumak amaçlı kullanılabilir. Sığır Kuyruğu Otu, mevsimsel olarak yaşanabilen soğuk algınlıkları, grip ve diğer enfeksiyonlara karşı koruma etkilidir. Faydaları oldukça fazladır. Çay olarak tüketildiği zaman virüsten koruyabilir.

Kulak enfeksiyonları oluşması durumunda Sığır Kuyruğu Otu tercih edilebilir. Bölgedeki enfeksiyonların kısa süre içerisinde iyileşmesine destek olur.

Terlemeyi hızlandırıcı etkileri bulunur. Bu anlamda sporcular için tercih edilebilecek bitkiler arasında yer alır.

Göğsü yumuşatıcı özellikleri bulunur. Nefes almayı kolaylaştırır. Genel anlamda rahatlatma etkisi bulunur.

Sığır kuyruğu otu ne işe yarar?

Sığır Kuyruğu Otu, insan sağlığı için büyük öneme sahiptir. Her bir parçası değerli olan bitkinin, uzmanlar tarafından kullanılması adına tavsiye edildiğini belirtmekte fayda var.

Damar sertliklerini önler

Sığır Kuyruğu Otunun belki de en önemli yararı, damarda oluşan sertliklerini önlemesidir. Damar sertliği, kalp krizi, kalp spazmı, felç gibi önemli sorunlara neden olabilir. Sığı Kuyruğu Otu, bu bakımdan değerli etkilere sahiptir.

Nasırı yok eder

Nasıl sorunları, sürekli çalışan kişilerde görülen problemlerden birisidir. Nasırlardan kurtulmak için Sığır Kuyruğu Otu tercih edilebilir bitkilerdendir. Kısa sürede yok edebilecek etkileri bulunur.

Sığır kuyruğu otu ne için kullanılır?

Sığır Kuyruğu Otu birçok alanda kullanılabilir. Sadece insan sağlığını korumak için değil, farklı alanlarda da tercihler arasında yer alabilir.

Sabun olarak kullanılıyor

Sığır Kuyruğu Otunun önemli özelliklerinden birisi sabun şeklinde kullanılabilmesidir. Sığır Kuyruğu Otundan faydalanılarak sabun üretilebiliyor.

Besinleri koruyucu olarak kullanılır

Sığır Kuyruğu Otu, buzdolabının olmadığı dönemlerde, besinleri korumak için kullanılmış bitkidir. Eğer kamp yapma gibi durumunu olursa, yanınızda götüreceğiniz besinleri Sığır Kuyruğu Otu ile koruma altına alabilirsiniz. Ancak uzmanlara danışmayı unutmamalısınız.

Sığır kuyruğu otu kullanım şekli

Sığır Kuyruğu Otu, çay olarak tüketildiği gibi lapa şekline getirilerek cilt üzerinde kullanılabilir. Genel kullanım şekli lapa şekline getirilmesi ve çayının yapılmasıdır. Çay şeklini alması sıcak suya ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Sığır Kuyruğu Otu kullanımı için farklı yollar bunlardır.