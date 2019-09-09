Sıfırdan zirveye: Ozan Tufan...

Ozan Tufan’ın milli takım formasıyla Andorra’ya attığı gol, zor da olsa gelen 3 puanın mimarı olurken, 24 yaşındaki futbolcu açısından da çok şey ifade ediyordu. Çünkü oldukça yakın bir zaman öncesine kadar Ozan Tufan gözden düşmüş, Fenerbahçe’de istenmeyen adam ilan edilmiş, menaceri tarafından bırakılmış ve Alanya’nın yolunu tutmuştu.

20’li yaşların başında devleri peşinden koşturan Ozan artık kariyeri nasıl bitecek diye düşünülen bir futbolcu konumundaydı. Ancak Alanya macerası onu tekrar futbolla buluşturdu. Fizik olarak toparlandı, oyuna odaklandı.

Kısa sürede de çalışmalarının karşılığını aldı. Önce Ersun Yanal, yeni sezon kadrosu için Ozan Tufan’ı geri istedi, ardından da A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendisini milli takıma çağırdı. Andorra’ya attığı kafa golü belki onun en iyi icraatı değildi ama bundan sonrası için büyük bir itici güç ve benzer durumlara çok önemli bir örnek olacağı kesin.

Sergen Yalçın’ın büyük kehaneti!

Ozan Tufan’ın yeniden doğuş öyküsünün kahramanlarından, Alanya’daki hocası Sergen Yalçın, FANATİK’e konuştu. Başarılı hoca, bugünleri adeta aylar öncesinden gördüğünü anlattı ve ekledi:

“Ozan’ı bizzat kendim istedim. ‘Bana gel, 3 ay sonra milli takımdasın’ dedim. Fenerbahçe’ye çok genç geldi Ozan. Ona yaşadığı sıkıntılarla ilgili kendi hayatımdan örnekler verdim, çok konuştuk. Çünkü böyle oyuncuları kaybetmek kolay. Kazanmak ise emek istiyor. Ben sadece vesile oldum, çünkü belli ki Ozan da böyle bir geri dönüşü çok istiyormuş. Eğer fizik gücünü korursa Ozan artık hep yükselir. Her şeyin kıymetini artık daha fazla biliyor ve hâlâ çok genç.

MİNİ YORUM (Mehmet Demirkol)

Nihayet doğru yolda

Bir yeteneğin üst düzey sporcu olabilmesi için mental, teknik, fizik ve taktik olarak bir seviyenin üzerinde olması gerekir. Ozan, maalesef Fenerbahçe’deki ilk döneminde mental olarak hiç hazır olamadı. Fenerbahçe’nin yaşadığı teknik kaos da onu bitme noktasına getirdi. Alanya macerasından sonra artık mental olarak daha hazır görünüyor. Sergen Yalçın ve Ersun Yanal kadar Emre Belözoğlu’nun da daha berrak düşünmesinde yardımcı olduğunu söylemek gerekir. Ozan hâlâ yüksek potansiyelli oyuncu sınıfında. Hâlâ gitmesi gereken çok yol var. Ve artık nihayet doğru istikamete gittiğini söyleyebiliriz.