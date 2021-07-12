Sıfırdan zirveye: Emiliano Martinez

Arjantin Milli Takımı ile çıktığı toplamdaki 8. maçında (İlk maçı 4 Haziran 2021) Copa America şampiyonluğu yaşayan kaleci Damian Emiliano Martinez de en az Lionel Messi kadar çok güzel bir hikaye yazdı. Arsenal'de Leno'nun sakatlanmasından önce 9.5 yılda İngiliz devi adına sadece14 maça çıkabilen, bu süreçte Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham, Wolves, Getafe ve Reading gibi takımlarda (Hiçbirinde 18 maçtan fazla oynayamadı) kiralık forma giyen Martinez, 2019-20 sezonunda Arsenal adına 23 maçta boy göstererek kendisini kanıtladı.

4 penaltı kurtardı

Geçen sezon Aston Villa'ya transfer olan ve 28 yaşında Tangocular'da eldivenleri giyen Martinez, 1990 Dünya Kupası'nda Arjantin'i finale taşıyan Sergio Goycochea'yı hatırlatan bir performansa imzasını attı. Yarı finalde Kolombiya karşısında kurtardığı penaltılarla takımını finale götüren tecrübeli eldiven, Copa America'da 4 mücadelede kalesini gole kapadı ve 4 penaltı kurtararak turnuvanın en iyi kalecisi oldu.