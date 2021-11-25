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Sheriff-Real Madrid maç sonucu: 0-3

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda İspanyol devi Real Madrid tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayan Sheriff'i 3 golle geçti. Eflatun-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri David Alaba, Toni Kroos ve Karim Benzema atarken, Los Galacticos aynı zamanda son 16 biletini de garantiledi!

25 Kasım 2021, Perşembe 01:16 Son Güncelleme:
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Sheriff-Real Madrid maç sonucu: 0-3

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda son maçlar öncesinde her şey netleşti... İspanyol devi Real Madrid, Devler Ligi'nin flaş ekiplerinden Kuzey Makedonya temsilcisi Sheriff'i, David Alaba, Toni Kroos ve Karim Benzema'nın golleriyle 3-0'la geçti. Hatırlanacağı üzere Sheriff, Real Madrid ile oynadıkları ilk maçı 2-1 kazanarak, tüm dünyada ses getirmişti.

Bu sonuçla Los Galacticos puanını 12'ye yükseltip, liderlik koltuğunu korurken aynı zamanda gruptan çıkmayı da garantilemiş oldu. Real Madrid 7 Aralık'ta 10 puanlı İnter ile liderlik maçına çıkacak.

Sheriff ise Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'in, İnter'e kaybetmesi sonrasında 3.'lüğü garantiledi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. 

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