Shane Larkin: Ergin Ataman beni özgür bıraktı

Baskonia ile Avrupa arenasına girdikten sonra NBA’e geri dönen bu kez de Anadolu Efes’e transfer olan ve milli takımımızın da artık formasını giyen 28 yaşındaki yıldız basketbolcu Shane Larkin, Final Four öncesi FANATİK’e çok önemli açıklamalarda bulundu. Kupaya çok yakın olan temsilcimizin parkede en önemli oyuncularından biri olan ve günündeyse durdurulması neredeyse imkânsız bir isim olan Larkin, koç Ergin Ataman’ın kendisini sahada özgür bıraktığını ve bunun kendisini rahat hissettirdiğini söyledi.

Röportaj: Mehmet Caner Kolağasıgil

Fotoğraflar: Serkan Hacıoğlu

İşte Larkin ile gerçekleştirdiğimiz röportaj:

Sakatlığından dolayı bu sezon takıma geç katıldın. Larkin’in gözünden bu sezon nasıl geçti?

Aslında zor bir sezon oldu. Geçtiğimiz sezon pandemiden dolayı sezon iptal oldu ve 8 ay boyunca basketbol oynanamadı. Ben de geçtiğimiz yaz döneminde bir operasyon geçirdim. Benim sahalara dönmem biraz daha uzun oldu. Bu tür zorluklara rağmen biz takım olarak bir arada kaldık ve hep beraber savaştık. Yeri geldi birbirimizin açığını diğerimiz kapattı. Sezon başında olmak istediğimiz yere zorluklara rağmen ulaştık.

‘CSKA’yı yeneceğimize inanıyorum’

Final Four’da rakip CSKA. Neler düşünüyorsun?

Öncelikle CSKA Moskova’yı yenebileceğimize inanıyorum. 2019’da onlara karşı kaybetmiştik ama şimdi onlar da biz de farklı takımlarız. Şu an çok iyi durumdayız. Normal sezonun ilk yarısında onlar bizi farklı mağlup etmişti. Sinan Erdem’de oynanan maçta ise biz onları farklı yenmiştik. İki takım da birbirini iyi tanıyor. Bana göre son 3 sezonun en iyi oynayan takımı biziz. Bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

‘Üst üste aldığımız mağlubiyetler sonrası…’

Bu sezon Anadolu Efes için kırılma maçı hangisi idi?

Sezonun ilk bölümüne iyi başlayamadık ve mağlubiyetler aldık. Milano, Baskonia, CSKA ve Valencia maçları olmak üzere 4 maç üst üste mağlup olmuştuk. Bu maçlardan sonra arada Real Madrid’e de mağlup olmuştuk ama arada bir Barcelona maçı vardı. Biz o Barcelona maçını kazanmıştık. O maçı kazanmasaydık, mağlubiyet sayımız artacaktı. Barcelona buraya maçın favorisi olarak geldi. Birçok insanın sezonun favorisi olarak gördüğü bir takımı yenerek gücümüzü ispat ettik. Biz orada işlerin değişebileceğini gördük. Ondan sonra çalışmalarımızla bu noktaya kadar gelmeyi başardık.

‘NBA daha bireysel, Avrupa daha fiziksel’

NBA’de boy göstermiş bir oyuncu olarak Avrupa basketbolu ile arasındaki farklar nedir?

NBA biraz daha bireysel. Orada herhangi bir oyuncu çıkıp en yüksek sayıyı atabiliyor, en güzel şovları yapabiliyor ve bireysel olarak istatistikler hep yüksek seviyede. Avrupa basketbolunda ise savunma çok önemli. Daha az sürede oynuyorsunuz ve daha az sayı atılıyor. Her topun her dakikanın her takım için değeri çok fazla. Her oyuncu çok iyi savunma yapmaya çalışıp, birbirinin açığını kapatmaya çalışıyor. Daha fazla fiziksel mücadeleye dayalı Avrupa basketbolu ve bu en önemli fark diyebilirim.

‘Özgür oynayınca daha rahatım’

Ergin Ataman gelişiminde nasıl bir rol oynadı?

Ergin Ataman’ın bana ve takımdaki oyunculara kattığı en önemli özellik özgürlük. Ben özgür basketbol oynadığımı düşünerek daha mutlu oluyorum ve bu sayede kendimi daha fazla geliştiriyorum. Hocamızın benim gelişimimde çok faydası var. Gözlemlediğim kadarıyla Avrupa basketbolunda koçlar, oyuncularına; şu atışı yapacaksın, şu şekilde savunma yapacaksın gibi onları belli kalıpların içine sokuyorlar ama bizim hocamız öyle değil. Tabii ki çok iyi savunma yapmanızı istiyor ve ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum savunmada. Geldiğimden itibaren savunma konusunda iyi işler çıkarmaya çalışıyorum ama beni hücumda özgür bıraktığı için oldukça rahat oynuyorum. Rahat oynadığım zaman da takımım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum hep.

‘Taraftarlarımızı çok özlüyoruz’

Taraftarlara mesajın nedir?

Onları çok özlüyoruz. Onlar olmadan basketbol eksik. Son 3 sezondur hem Avrupa’da hem de Türkiye’de önemli işler başardığımızı düşünüyorum ama bunu taraftarımızla yaparken daha fazla keyif alıyoruz. Bana itici bir güç oluyorlar. Bu zamana kadar kariyerimde bana itici bir güç olan tek taraftar grubu olarak Anadolu Efes’i gösterebilirim. Salonda bana çok güç veriyorlar. Tabii çok özledik ama önemli olan herkesin mümkün olduğunca evinde kalması. Pandemiyi en kısa sürede atlatmalıyız ve bittikten sonra yine beraber başarılı işlere imza atmak istiyoruz.