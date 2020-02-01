Shane Larkin A Milli Takım'da

SON DAKİKA HABERİ! Anadolu Efes'in oyun kurucu Shane Larkin, Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı ile ilgili teklifi kabul ettiğini ve ay-yıldızlı formayı giyeceğini açıkladı.

01 Şubat 2020, Cumartesi 14:47 Son Güncelleme:
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Shane Larkin A Milli Takım'da

SON DAKİKA Shane Larkin, kişisel hesabından yaptığı açıklama ile A Milli Takım'da oynayacağını açıkladı.

Shane Larkin, " Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk Bayrağı'nı göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici." ifadelerini kullandı.

Terimin son damlasına kadar..

Shane Larkin ayrıca, "Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem. Ama size tek bir şey için söz verebilirim. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum." ifadelerini kullandı.



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