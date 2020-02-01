SON DAKİKA Shane Larkin, kişisel hesabından yaptığı açıklama ile A Milli Takım'da oynayacağını açıkladı.

Shane Larkin, " Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk Bayrağı'nı göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici." ifadelerini kullandı.

Terimin son damlasına kadar..

Shane Larkin ayrıca, "Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem. Ama size tek bir şey için söz verebilirim. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum." ifadelerini kullandı.







