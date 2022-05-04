Sezonun ilk yağlı güreşlerinde başpehlivan İsmail Koç oldu

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 33 başpehlivanın katıldığı ve 97.’si düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri İsmail Koç Başpehlivan oldu.

Müsabakada Orhan Okulu rakibi İsmail Koç’a el ense çekerken faul yaptı. Koç rakibi Okulu’nun hareketini kasti yaptığını düşünerek hakem heyetine itiraz etti. Daha sonra Koç müsabakayı bırakmak istedi. Koç'un kararını Seyfettin Selim engelledi.

Kıran kırana gerçekleşen finalde İsmail Koç rakibini yenerek başpehlivan oldu.

Koç sevenleri ile birlikte galibiyeti kutladı.

KIRKLARELİ (İHA)