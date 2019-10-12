Sezon derbiyle başlıyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon bugün oynanacak 5 maçla başlayacak. Ligin ilk haftasında, sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanarak başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo ile Beşiktaş arasında derbi heyecanı yaşanacak

12 Ekim 2019, Cumartesi 06:01
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Sezon derbiyle başlıyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 40. sezon, bugün yapılacak maçlarla başlayacak. Bu sezon “Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi” adıyla oynanmaya başlayacak ligin ilk haftasındaki derbi maçta, Fenerbahçe Öznur Kablo ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 15.15’te başlayacak. Fenerbahçe Öznur Kablo, 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol’u 86-62 yenerek, sezona kupayla başladı.

Fenerbahçe ayrıca ligde 14 kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda. Sarı-Lacivertliler’i şampiyonlukta takip eden kulüp ise, 13 kezle Galatasaray...

Bu iki takımın yanı sıra Beşiktaş ile ODTÜ’nün 3’er, şampiyonlukları bulunuyor. Ligde ayrıca Botaşspor ve MTA 2, İstanbul Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi de 1’er şampiyonluk sevinci yaşadı.

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