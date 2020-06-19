Başakşehir'in deplasmanda Ankaragücü karşısında 2-1 galip geldiği maçta oldukça ilginç bir olay yaşandı. Mücadelenin 56.dakikasında oyundan alınan ve maçı yedek kulübesinde tamamlayan Demba Ba'ya seyircisiz maçta su şisesi atıldı. Demba Ba'nın sağlığında bir sorun olmadığı öğrenildi.

"﻿﻿Seyircisiz maçta üzücü ve komik bir olay"

Maç sırasında tribünden gelen su şişesinin oyuncusu Demba Ba’ya isabet etmesini değerlendiren Buruk, "Ayağına pet şişe atılmış. O da ufak sakatlığa yol açtı. Kim attı, emniyet güçleri bulacaktır bu şahsı. Her yere kameralar var. Seyircisiz oynanan maçta kimin yaptığı rahat bulunur. Seyircisiz maçta üzücü ve komik bir olaydı." dedi