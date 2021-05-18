İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan elen eden Manchester City, uzun süredir hayalini kurduğu Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için Chelsea ile karşı karşıya gelecek. 29 Mayıs'ta Porto'nun Dragao Stadı'nda oynanacak final öncesi City taraftarına müjdeli haber geldi. Kulübün sahibi Şeyh Mansour, etkinliğe katılan taraftarların uçuşlarını ve seyahat masraflarını karşılayacak.

Jest sonrası sonrası konuşan Mansour, şunları söyledi;

"Pep Guardiola ve takım çok olağanüstü bir sezon geçirdi. Çok zorlu bir yılın ardından Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmaları kulüp için gerçekten tarihi bir an. Bu nedenle, mümkün olduğunca çok taraftarın bu özel güne katılma fırsatı inanılmaz derecede önemli."

İngiliz kulübü, seyahat düzenlemeleri ve maç bileti satın alma süreci ile ilgili ayrıntılı bilgileri kısa sürede açıklayacağını duyurdu.

50 bin kapasiteli stadyumdaki 6 bin Manchester City, 6 bin Chelsea taraftarı alınacak.

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