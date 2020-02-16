Şeyda Coşkun Diyet Çeşitleri

Şeyda Coşkun, farklı bedenler için faklı içeriklerde diyet listesi önermektedir. Ancak yumurta ve ananas bunlar arasında her kesim tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Şeyda Coşkun diyetleri özellikle kısa sürede zayıflamak isteyenler tarafından uygulanmaktadır.

Diyet süresince kişiden, listeye bağlı kalması ve oldukça disiplinli bir performans sergilemesi beklenmektedir. Bu kapsamda Şeyma Coşkun diyetleri; düğün, nişan ya da mezuniyete kısa bir süre kala zayıflamak isteyenler için oldukça ideal yöntemlerdir.

Şeyda Coşkun Diyeti Nasıl Yapılır?

Şeyda Coşkun özellikle ünlüler dünyasında, forma girmek isteyenler için ilk adres olarak gösterilmektedir. Bu kapsamda yaşam koçunun hazırladığı şok diyetler ile 3 günlük ya da 10 günlük kısa programlara uymak mümkündür. Şeyda Coşkun 3 günlük diyet listeleri ile 3 kilograma kadar hafiflemeyi, 10 günlük listeler ile de 8 kilogram kadar hafiflemeyi mümkün kılmaktadır.

Şeyda Coşkun 3 Günlük Diyet Listesi

Şeyda Coşkun’un 3 günlük diyet listesi genellikle taze meyve ve yulaf besinlerinden oluşmaktadır. Bu diyette genellikle taze meyve önerilse de mevsim dışlarında dondurulmuşları da yenilebilmektedir.

1. Gün

Sabah, Öğle ve Akşam Öğünleri: Tüm öğünlerde 20 adet çilek ve 1 yemek kaşığı yulaf (Çilek sevmeyenler için frambuaz da tüketilebilmektedir.)

Ara Öğünler: 5 adet çilek

2. Gün

Sabah, Öğle ve Akşam Öğünleri: 1 adet haşlanmış yumurta ve 2 haşlanmış yumurtanın beyazı

Ara Öğünler: 1 dilim ananas (Ananas ağırlığı 40 gramın üstünde olmamalıdır.)

3. Gün

Sabah: 1 dilim light hindi füme ve 2 tatlı kaşığı lor peyniri

Öğle: 100 gram derisiz ızgara tavuk

Akşam: 1 porsiyon mantarlı hindi göğüs sote

Ara Öğün: 1 bardak ayran

Şeyda Coşkun Ananas Diyeti Listesi

Şeyda Coşkun ananas diyeti de kısa süre içerisinde istenen kiloya düşmeye yardımcı olmaktadır. Bu diyet uygulayanlar arasında detoks diyeti olarak da tarif edilmektedir. Diyetin ana öğünlerinde temel besin maddesi olarak ananasa yer verilmektedir. Ananasın içeriğindeki yağ yakıcı maddeler zayıflamaya yardımcı olurken, A ve C vitaminleri sayesinde de vücudun bağışıklık sistemi desteklenmektedir.

1. Gün

Kahvaltı: Bir dilim, yağsız beyaz peynir ile 1 bardak ananas suyu

Öğle: 1 ince dilim ananas ve 1 bardak ananas suyu

Akşam: 100 gram haşlanmış tavuk eti, 1 dilim ananas

2. Gün

Kahvaltı: Bir dilim, yağsız beyaz peynir ile 1 bardak ananas suyu

Öğle: 1 ince dilim ananas ve 1 bardak ananas suyu

Akşam: 100 gram haşlanmış tavuk eti, 1 dilim ananas

İki günlük bir detoks olarak uygulanan ananas diyeti sayesinde; karın bölgesinde oluşan şişlik giderilmekte ve vücuttaki ödem de attırılmaktadır. Bu sebeple yalnızca ananas ve ananas suyu kullanılarak bir günlüğüne detoks uygulanması da mümkündür. Bu detoksa göre; güne ananas suyu içilerek başlanmalı, diğer öğünlerde ince dilimli ananas tüketilmeli ve akşam da yalnızca ızgara et yenilmelidir. Bir günlük yapılan ananas detoksu ile vücuttaki tüm ödem uzaklaştırılmaktadır.

Şeyda Coşkun Diyet Sırları

Şeyda Coşkun diyetinin başarıyla sonuçlanabilmesi için diyetin bazı kurallar ile desteklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda; mideye doygunluk hissi gelene kadar lokmaların küçük parçalar halinde ve oldukça yavaş çiğnenmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra diyetlerin mutlaka egzersizler ile desteklenmesi gerekmektedir.

Egzersize başlangıç olarak, orta tempolu kısa yürüyüşler tercih edilmektedir. Ayrıca diyet esnasında tüm öğünlerin vaktinde tüketilmesi gerekmektedir. Aç kalarak zayıflamak yağ kütlesinin değil, kas kütlesinin kaybına sebep olmaktadır.

Şeyda Coşkun Zayıflama Çayları

Şeyda Coşkun diyetlere ek olarak zayıflamaya yardımcı bazı bitki çayı önerilerinde de bulunmaktadır. Bu çaylar; karın yağı yakıcı, ödem attırıcı ve şişkinlik giderici olarak sıralanmaktadır. Karın bölgesini eritmek isteyenler; 1 tatlı kaşığı büyüklüğünde; anason, rezene ısırgan otu, funda ve papatyayı kaynamış suda bekletip, içebilmektedir.

Ödem attırmak için tavsiye edilen çay malzemeleri ise; 1 demet maydanoz sapı, 4 dilim limon, küçük bir parça zencefil ve yarım litre sudur. Tüm malzemeler kaynatıldıktan sonra, öğün aralarında içilebilmektedir.