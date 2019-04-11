Şevval Devrim engel tanımadı!

Antalya’dan düzenlenen Özel Sporcular 1. Bölge Yüzme Şampiyonası’ndan 5 madalya ile dönen Kağıtsporlu Şevval 4. Türkiye Şampiyonluğu için gün saymaya başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı sporcusu Şevval Devrim Antalya’da yapılan Özel Sporcular 1. Bölge Yüzme Şampiyonasında başarılarına bir yenisi daha ekledi ve zirvedeki yerini korudu. Büyükşehir Kağıtsporlu Şevval Devrim, Özel Sporcular 1. Bölge Yüzme Şampiyonası’nda 5 dalda mücadele etti. 50 metre serbest, 100 metre serbest, 200 metre serbest, 400 metre serbest ve 800 metre serbest branşlarında 1. olarak turnuvayı 5 altın madalya ile tamamladı. Özel Sporcular 1. Bölge Yüzme Şampiyonasında mücadele ettiği 5 dalda da altın madalya kazanan Kağıtsporlu Şevval, 2016,2017 ve 2018 yıllarında olduğu gibi 2019 yılında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’ndan da altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Özel Sporcular 1. Bölge Yüzme Şampiyonasında mücadele ettiği 5 dalda altın madalya yolunda yaptığı yüksek dereceler ile Büyükşehir Kağıtsporlu başarılı sporcunun Özel Sporcular Yüzme milli takım yolundada önemli bir yol kat etti. Türkiye Şampiyonası’nda göstereceği performans ile Şevval‘in milli takıma girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

İHA