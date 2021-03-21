La Liga'nın 28. haftasında Valladolid ile Sevilla, Nuevo Jose Zorrilla'da kozlarını paylaştı. 44. dakikada Fabian Orellana'nın penaltı golüyle öne geçen Valladolid, üstünlüğünü koruyamadı. Maçın bitimine saniyeler kala sahneye çıkan Sevilla kalecisi Bounou, skoru belirledi. 90+4'te kullanılan kornerde hücuma çıkan Faslı kaleci, Kounde'nin pasında topla buluştu ve ceza sahası içerisinde düzgün bir vuruş yaparak ağları sarstı.

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Golün ardından büyük bir sevinç yaşayan 29 yaşındaki kaleci, formasını çıkardığı için maçın hakemi Estrada Fernandez'dan sarı kart gördü. 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından ateş hattında bulunan Valladolid, son anda kaçırdığı galibiyetle 16. sırada kaldı, puanını 27'e yükseltti. Atletico Madrid, Real Madrid ve Barcelona'nın ardından 4. basamakta bulunan Sevilla ise puanını 55 yaptı.