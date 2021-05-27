İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla, sözleşmesi biten Çek kalecisi Tomas Vaclik'e veda ediyor. Vaclik'in Beşiktaş'a transfer olacağı belirtilirken Sevilla, onun boşluğunu Eibar'dan Marko Dmitrovic ile dolduruyor.

Sevilla'ya gelen Dmitrovic, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imzayı atacak. 29 yaşındaki Sırp kalecinin de Eibar ile olan sözleşmesi 30 Haziran itibariyle sona eriyordu. Eibar'da sergilediği başarılı performans ile birçok takımın transfer gündemine gelen Dmitrovic, Atletico Madrid'e attığı penaltı golüyle de dikkatleri çekmişti.