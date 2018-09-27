Sevgi dolu Pitbull Garry Medel!

Malatyaspor maçının 74. dakikasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle derbide forma giyemeyen Beşiktaş’ın Şilili yıldızı Medel ülkesinde tam bir iyilik meleği olarak tanınıyor. Komşularına ve çocuklara yaptığı yardımlarla bilinen Medel için Şili basını, “Sevgi dolu Pitbull” ifadesini kullandı.

HERKESE ÖRNEK

Medel’in özel hayatında ve dostluklarında sahadaki tavırlarının tam aksine çok yumuşak huylu bir adam olduğuna dikkat çeken Şili basını, “Saha içinde çok agresif ve sinirli göründüğüne bakmayın. O gerçekte çok iyiliksever bir insan. Rakiplerini kızdırıyor ama komşuları onun için hep güzel şeyler söylüyor. Özellikle çocuklara yaptığı yardımlar herkese güzel örnek oluyor” ifadesini kullandı.

Kaynak: Akşam