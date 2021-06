Sevda Kılınç Çırakoğlu: Kürsünün en üstünde olacağım

Polonya’da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Görme Engelli Milli Atletler Büşra Nur Tırıklı disk atmada rekor ile altın madalya, Sevda Kılınç Çırakoğlu ise 400 metrede altın madalyanın sahibi oldu.

Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulunan milli atletler, Tokyo Paralimpik Oyunları’ndaki hedeflerini anlattı.

SEVDA KILINÇ ÇAKIROĞLU: PARALİMPİK OYUNLAR’DA KÜRSÜNÜN EN ÜSTÜNDE OLACAĞIM

400 metrede altın madalya kazanan Sevda Kılınç Çakıroğlu, “Çok mutluyum, 400 metre T12 klasmanında ülkemize altın madalya kazandırarak bayrağımızı göklere çektirip İstiklal Marşımızı okutmanın gururunu yaşıyorum. Umuyorum ki paralimpik oyunlarda da yine kürsünün en üst basamağında olacağım. Bundan sonraki hedefim 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda ülkemi en iyi şekilde temsil edip, kürsünün herhangi bir basamağında olmak. Asıl hedefimiz 2024. Orada Allah’ın izniyle kürsünün en üst basamağında olacağıma eminim” şeklinde konuştu.

“BAŞARILI KADININ ARKASINDA ÖNCE KENDİSİ SONRA EŞİ VAR”

Milli atlet, eşinin de kendisi gibi sporcu olduğunu vurgulayarak, “Biz çok çalıştık gerçekten özellikle pandemi sürecinde kamplarımız iptal oldu. Evimizde antrenman yaptık eşimle beraber. Eşim de milli sporcu küçük bir fitness salonumuz var, kuvvet antrenmanlarını orada yaptık. Koşu antrenmanlarımızı evimizin oradaki parklarda yaparak vücudumuzu stabil tutmaya çalıştık ki başardık da. Geçtiğimiz yıl Türkiye Atletizm Federasyonu’nun salon deneme yarışlarına katıldık. Şu an antrenmanlarımız çok iyi gidiyor. Ben, eşim, antrenörüm, kılavuz atletim biz bir ekibiz. Çünkü atletizm aslında bireysel spor olarak görülse de benim için bir takım sporu. Çünkü zincirin biri koptuğu zaman diğerleri de zarar görüyor. Koşarken kılavuz atletimle beraber koşuyoruz. Biz bir ekibiz bence. Eşim her konuda destek oluyor. Kendisi hem kondisyonerliğimi hem masörlüğümü hem diyetisyenliğimi yapıyor. Başarılı bir kadının arkasında önce kendisi sonra onu çok seven ve destekleyen eşi vardır. Sanırım benim de arkamda eşim var” ifadelerini kullandı.

BÜŞRA NUR TIRIKLI: PARALİMPİKTE EN İYİ ŞEKİLDE ÜLKEMİ TEMSİL EDECEĞİM

Disk atmada rekor kırarak şampiyon olan Büşra Nur Tırıklı, disiplinli bir şekilde çalışmaya devam edeceğini belirterek, “Avrupa şampiyonasında birinci oldum, şampiyona rekoru kırdım. En güzeli İstiklal Marşımız okundu. Benim için büyük onurdu, şerefti. Paralimpikteki hedefim Avrupa şampiyonasında olduğu gibi ülkemi en iyi şekilde temsil edip altın madalya alıp İstiklal Marşımızın okunması, o heyecanı o mutluluğu tekrar yaşamak istiyorum. İnsanların kendine has yeteneklerinin olduğunu düşünüyorum. Kiminin koşuya kiminin cimnastiğe, kiminin futbola. Benim de diskte başarılı olacağıma inandığımız için bu işe başladık. Bundan sonrali süreçte paralimpik oyunlarında antrenmanlarıma çok sarılarak, disiplinli bir şekilde antrenmanlarıma devam edeceğim” şeklinde konuştu.

“SPORDAN HABERSİZ OLAN BİRÇOK ENGELLİ VAR”

Sporun önemine vurgu yapan Büşra Nur Tırıklı, sözlerini şöyle tamamladı: “Benim gibi görme engelli ve diğer engellere sahip olan arkadaşlarım şu anda evlerinde oturuyorlar ve spordan habersiz olan birçok engelli var. Onlara ve ailesine tavsiyem kesinlikle sporu araştırsınlar. Her engelli grubun mutlaka spor yapacağına inansınlar. Eve kapanıp kalmasınlar. Spor engel tanımaz.”