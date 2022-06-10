Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, 7-17 Haziran tarihleri arasında İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenecek olan IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçına bugün çıkıyor. Millilerimiz bugün TSİ 18:30 Çekya ile karşılaşacak.

Takımımızın diğer maçları ise şöyle;

12 Haziran TSİ 18:30 Türkiye - Fransa

13 Haziran TSİ 12:30 Türkiye - Yunanistan

14 Haziran TSİ 12:30 Türkiye - İtalya

Şampiyona ile ilgili görüşlerini aktaran Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, "Bundan 8 yıl önce Görme Engelliler Spor Federasyonu ile yaptığımız stratejik işbirliği ve TFF'nin önderliğinde Dünya'da görme engelliler futbolunun tek deplasmanlı ligi olarak Sesi Görenler Ligi başladı. Şimdi ise bugün bir Avrupa Şampiyonluğu bulunan, iki defa Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Sesi Görenler yine Avrupa Şampiyonasında. TFF olarak bizler, Sesi Görenlerin ülkemize yine Avrupa arenasında başarı getireceklerine ve 2024'te Paris'te düzenlenecek Paralimpik Oyunları'na katılma vizesini alacaklarına inanıyoruz." dedi.