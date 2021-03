Sertaç Komsuoğlu: Orada hakemle göz göze geldik

Pire Barış ve Dostluk Spor Salonu’nda oynanan maçta takımı yalnız bırakmayan Komsuoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada, öncelikle babaannesini kaybeden Marko Guduric’e başsağlığı diledi.

Oyuncunun bu zorlu deplasmanda kendilerini yalnız bırakmadığını belirten yönetici, “Zor maç oldu. Çok yoğun tempo içindeyiz. Her şeyden önce Marko Guduric’e başsağlığı diliyorum. Babaannesini kaybetti. Buna rağmen ‘Benim ailem Fenerbahçe Beko’ dedi. Kendi ailesinin bizimle olacak olmasından dolayı daha mutlu olacağını söyledi. Bizimle buraya geldi. Çok sevdiği babaannesini kaybetmesine rağmen ikinci ailesi olan Fenerbahçe için buraya geldi. Özellikle kendisine teşekkür ediyorum. Moralini düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.

Hem EuroLEague’de hem de Türkiye liginde normal sezonun sonuna geldiklerini belirten Komsuoğlu, “Artık sezon sonuna geldik. EuroLeague’de normal sezonda 3 maçımız kaldı. Lig içinse yarın Afyon’a uçuyoruz. Ligde de play off sıralaması netleşiyor. Fenerbahçe için artık her maç sıralama açısından çok önemli. Afyon’dan Münih’e uçacağız. Salı günü Bayern Münih’le karşılaşacağız. Çarşamba günü İstanbul’da olacağız. Cuma günü Barcelona ve ardından normal sezonu Real Madrid maçı ile kapatacağız. Takımımız inanıyor. Çok iyi bir ekibiz. Buna sadece oyuncu kalitesi ve performans olarak bakmıyorum, hakikaten bu çocuklar biri birlerine inanıyorlar ve destek veriyorlar. Bunun için benche bakmanız yeterli. Birlikteliği görürsünüz. İlk hedefimiz her iki kulvarda da play offlara en iyi sıradan girebilmek. İnşallah Bayern Münih maçını alırsak, daha iddialı ve güzel demeçler verebileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Maç içinde bir pozisyonda hakemlerle arasında geçen diyaloğa da değinen Komsuoğlu, “Hakemlerle şöyle bir diyaloğumuz oldu. Biz burada çok az sayıda Fenerbahçe ekibi takıma destek vermeye çalışıyoruz. O pozisyonda da kasti bir faul durumu vardı. O kasti faul pozisyonunda sanırım başta ben olmak üzere biraz fazla heyecanlandık. Sağ olsunlar hakemler izledikten sonra kasti faulü çaldı. Orada hakemle göz göze geldik. Bu sezon ben alıştım. Siz dahil (FB TV ekibi) biz burada 5-6 kişi hücumda da savunmada da mücadele ediyoruz. Size de teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede salonlar taraftarlara açılır. Biz de kendi taraftarlarımıza kavuşuruz. Taraftarlara ihtiyacımız oluyor. “ dedi.