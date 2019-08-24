Beşiktaş, Süper Lig 2. haftasında sahasında Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Maçın ardından TRT Spor yorumcusu Serkan Reçber, "Stadyum"programında müsabakayı yorumladı.

"CANER ERKİN'İN HAKKINI VERELİM"

Geçen hafta fazlasıyla eleştirdiğimiz Caner Erkin'in hakkını bu hafta teslim edelim. Coşkusu, motivasyonu, enerjisi... İlk golün asisti ve attığı gol belki ortaydı ama arkadaşlarıyla uyumu ve enerjisi çok özeldi. Bugünün en

özel oyuncusu Caner Erkin oldu.

"MEDEL BU SİSTEME UYMUYOR"

Serkan Reçber, Abdullah Avcı'nın oyun planı konusunda ise, "Bu oyun planına Medel uymuyor. Sivasspor maçında da da gördük. Bugün de benzer zaaflar yaşandı." ifadelerini kullandı.

"N'KOUDOU FUTBOLU ÇOK ÖZLEMİŞ"

N'Koudou futbolu çok özlemiş. Kendisini bir an önce Beşiktaş taraftarlarına ve camiasına kabul ettirmek istiyor.Enerjisi ve isteğini ben çok beğendim. Marsilya performansı muazzam. Değerlendirmek gerekirse, yapabilecekleri ve kalitesi tartışılacak değil. Ligimize uygun, delici bir oyuncu.



