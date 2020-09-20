Serkan geçti Abdurrahim kaldı

Trabzonspor’da sağ bek Joao Pereira ve sol bek Marlon’un sakatlıkları nedeniyle forma giyemediği karşılaşmada genç oyuncular forma şansı buldu. Sağ bekte geçen sezon sık sık görev yapan Serkan Asan performansıyla beğeni kazanırken, sol bek Abdurrahim Dursun sınıfta kaldı. Serkan’ın hem hücumda hem de savunmada iyi işler yapması gelecek adına umut verdi. Abdurrahim ise henüz A takım seviyesinde olmadığını bir kez daha gösterdi.