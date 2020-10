Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- SERİK Belediyespor hafta içi lider Turgutluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Engin Korukır, "İyi bir oyunla Turgutlu karşısında iyi bir skor elde etmek istiyoruz" dedi.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 11 puanla ikinci sırada yer alan Serik Belediyespor, çarşamba günü evinde grup lideri Turgutluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Maç öncesi teknik direktör Engin Korukır, açıklamalarda bulundu. Korukır, "Disiplinli çalışmadan taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz. Antrenmanların periyotlarını her hafta yükseltiyoruz. Pandemi süreci içerisinde maçların başlama tarihlerinde algılar olmuştu. Maalesef biz de zamanında başlayamadık. Geç başladık. Geç başlamamızdan dolayı antrenman eksikliğimizi sıkı çalışarak kapatıyoruz. Daha ligin başındayız. Şu andaki gidişatımız fena değil. Bu gidişatı sürdürmemiz lazım. Daha yukarılara çıkarmamız lazım. Her hafta değişik rakiplerle oynuyoruz. Tüm takımlara aynı şekilde hazırlanıyoruz. Tüm rakipler bizim için aynı. Dikkatli olmamız gerekiyor. İyi hazırlanmamız gerekiyor. Pozitif düşünüp iyi analiz edip çalışıyoruz. Tedbirimizi almamız gerekiyor. Hiçbir zaman ciddiyet ve disiplini elden bırakmadan geçmişi bir kenara bırakıp gelecek haftalarda oradan çıkaracağımız hataları bir daha yapmamak üzere iyi hazırlanmamız lazım. İyi çalışıyoruz. Çarşamba günü iyi bir oyunla Turgutlu karşısında iyi bir skor elde etmek istiyoruz. Oyuncularımız çok iştahlı. Çok çalışıp antrenmanlara iyi cevap veriyorlar. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Sezon sonuna kadar da böyle devam etmeyi düşünüyoruz" dedi.

Futbolun seyirciyle coşkusunun arttığına işaret eden Engin Korukır, "Bunlar Türk futbolunun en önemli unsurlarıdır. Çok büyük bir sıkıntılı süreçten geçiyoruz. Sağlık Bakanlığı ve federasyonun aldığı tedbirler bana göre baştan beri doğru gidiyor. Localardan sonra federasyonumuz az ve öz seyirci alma kararı alabilir. Federasyonumuz doğru bir karar verecektir diye düşünüyoruz" diye konuştu.

