Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- SERİK Belediyespor, ligin 12. haftasında karşılaşacağı Kırklarelispor maçında galibiyet hedefliyor.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, yarın kendi sahasında Kırklarelispor'u misafir edecek. Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda saat 13.00'te başlayacak olan müsabakayı Trabzon bölgesi hakemlerinden Furkan Aksuoğlu yönetecek. Hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası'nda rakibi Gaziantep FK'ye 3-0 yenilerek elenen Serik Belediyespor, Kırklareli maçının hazırlıklarını teknik direktör Engin Korukır yönetiminde sürdürdü. Yoğun bir maç trafiği yaşayan Serik Belediyespor, şu anda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta topladığı 19 puanla 4. sırada yer alıyor.

Serik Belediyespor geride kalan 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Son 5 lig maçında 2 mağlubiyet 2 beraberlik ve yalnızca 1 galibiyet alan Serik Belediyespor, bu hafta kendi sahasında oynayacağı maçtaki hedefini mutlak galibiyet olarak belirledi.

Rakip Kırklarelispor ise bu sezon ligde oynadığı 10 maçtan 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Konuk ekip şu anda topladığı 16 puanla grupta 6. sırada bulunuyor.

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