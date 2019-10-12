Serik ile Silopi hazırlık maçı yaptı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesine 13 günlük kamp için gelen Silopi Haburspor, kampın son günü Serik Belediyespor U18 takımıyla yaptığı özel maçı 3-1 kaybetti.

İsmail Oğan Stadı'nda oynanan dostluk maçının başlama vuruşunu Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan yaptı. Centilmence geçen maç 3-1 Serik Belediyespor U18 takımının üstünlüğüyle bitti. Serik'in 3 golünü de İbrahim atarken, Silopi Haburspor'un tek sayısını ise Ercan kaydetti.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, "Kardeş takım Silopi Haburspor'u 13 gün boyunca ilçemizde misafir ettik. Kampın son günü ise alt yapımızdan oluşan gençlerle Silopi Haburspor'la bir dostluk maçı yaptık. Güzel bir maç oldu. Ayrıca Silopi Habursporlu tüm oyunculara, maçlarda giyecekleri krampon ayakkabı hediye ederek, yolcu ettik" dedi.

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