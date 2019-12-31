Serik hazırlık maçında yenildi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor devre arası kamp çalışmaları kapsamında hazırlık maçı yaptığı TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor'a 2-0 yenildi.

Serik Belediyespor ile Osmaniyespor, Belek turizm merkezindeki bir otelin sahasında karşı karşıya geldi. Serik Belediyespor'un baskılı oynadığı ilk yarıda takımlar gol bulamadı. Maçın ikinci yarısında ise Osmaniyespor etkili oyun sergiledi. Osmaniyespor ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 2-0 önde tamamladı.

Serik Belediyespor, 5 Aralık'ta ikinci hazırlık maçını Samsunspor ile oynayacak.

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