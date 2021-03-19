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Serik Belediyespor'da kongre kararı

Serik Belediyespor'da kongre kararı

19 Mart 2021, Cuma 16:15 Son Güncelleme:
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Serik Belediyespor'da kongre kararı

 

SERİK, (DHA)- MİSLİ.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor yönetimi olağan genel kurul kararı aldı.

Pandemi nedeniyle daha önce yapılamayan olağan genel kurulun, normalleşme sürecinin ardından alınan kararla 31 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te yapılması kararlaştırıldı. Akçaalan Belediye düğün salonunda yapılacak olan kongrede Serik Belediyespor'a 3 yılık yeni yönetim seçilecek.

Kulüp Başkanı Ramazan Kaçar, "Pandemi sürecindeki tedbirlerden dolayı yaklaşık 1 yıldır yapılamayan genel kurul yapılması için normalleşmenin ardından karar aldık. Yönetim kurulu kararıyla 31 Mart Çarşamba günü belediye düğün salonunda kongremizi gerçekleştireceğiz" dedi.

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